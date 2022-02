Storie Italiane, forti emozioni in studio: la vicenda che ha commosso Eleonora Daniele (Di venerdì 11 febbraio 2022) Eleonora Daniele nuovamente in lacrime nel corso del programma, questa volta Storie Italiane l’ha messa ko e non è riuscita a trattenersi. Troppe emozioni in un colpo solo sono state… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 11 febbraio 2022)nuovamente in lacrime nel corso del programma, questa voltal’ha messa ko e non è riuscita a trattenersi. Troppein un colpo solo sono state… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

googleitalia : Oggi è la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza! ????? Per celebrarle, abbiamo raccolto i… - storie_italiane : RT @emmanuelap: Vestirsi di rosa non è coraggioso, ma vuole dire essere liberi di essere se stessi anche su un palco importante come quell’… - FedePorrozzi : RT @motosprint: ??Storie Italiane - Luigi Ancona ?? 'Che duelli con Capirossi, Cecchinello e il giovanissimo Valentino! Mi è mancata l'occa… - giada_demartis : RT @googleitalia: Oggi è la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza! ????? Per celebrarle, abbiamo raccolto in un h… - gruppomondadori : RT @DeAScuola: Oggi è l’#InternationalDayofWomenandGirlsinScience e abbiamo scelto di condividere le storie di sei giovani #scienziate ital… -