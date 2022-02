Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: «Se ci fosse lo direi» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per alcune settimane hanno alimentato il gossip con le uscite pubbliche insieme ma a quanto pare tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non c'è alcun ritorno di fiamma. A spegnere le voci della cronaca rosa ci ha pensato lo stesso De Martino in un'intervista rilasciata al settimanale Gente. «Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più» - ha svelato il ballerino e conduttore. Il giornalista ha chiesto giustamente allora come mai sono stati beccati insieme in giro di notte per Milano ma lui ha risposto: «Un padre e una madre si possono “scambiare” il figlio alle nove di sera o alle nove del ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per alcune settimane hanno alimentato il gossip con le uscite pubbliche insieme ma a quanto pare traDenon c'è alcundi. A spegnere le voci della cronaca rosa ci ha pensato lo stesso Dein un'intervista rilasciata al settimanale Gente. «Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più» - ha svelato il ballerino e conduttore. Il giornalista ha chiesto giustamente allora come mai sono stati beccati insieme in giro di notte per Milano ma lui ha risposto: «Un padre e una madre si possono “scambiare” il figlio alle nove di sera o alle nove del ...

