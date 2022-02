Stallo diplomazia, Biden lancia l’allarme: americani via da Ucraina. Vivo spettro conflitto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il fallimento dei colloqui di Berlino fra Russia e Ucraina mantiene Vivo lo spettro di un'invasione e di un conflitto, con manovre militari in Bielorussia e le aperture danesi (e romene) alla presenza di militari statunitensi e al dispiegamento di unità Nato: in questo quadro, il presidente Joe Biden ha invitato tutti i cittadini statunitensi a lasciare urgentemente l'Ucraina. "Siamo alle prese con uno dei principali eserciti al mondo, la situazione è assai differente e le cose potrebbero precipitare in breve tempo" ha avvertito l'inquilino della Casa Bianca in una intervista a Nbc, pur sottolineando come "in nessun caso" truppe statunitensi entrerebbero in territorio ucraino: "Sarebbe una guerra mondiale: quando americani e russi iniziano a spararsi addosso, lo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il fallimento dei colloqui di Berlino fra Russia emantienelodi un'invasione e di un, con manovre militari in Bielorussia e le aperture danesi (e romene) alla presenza di militari statunitensi e al dispiegamento di unità Nato: in questo quadro, il presidente Joeha invitato tutti i cittadini statunitensi a lasciare urgentemente l'. "Siamo alle prese con uno dei principali eserciti al mondo, la situazione è assai differente e le cose potrebbero precipitare in breve tempo" ha avvertito l'inquilino della Casa Bianca in una intervista a Nbc, pur sottolineando come "in nessun caso" truppe statunitensi entrerebbero in territorio ucraino: "Sarebbe una guerra mondiale: quandoe russi iniziano a spararsi addosso, lo ...

