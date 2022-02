Spezia, Pecini: «Ci siamo compattati come squadra. Gyasi? Rinnovo con vista mercato» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Riccardo Pecini ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla stagione e sul mercato dello Spezia. Le sue parole: Riccardo Pecini ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla stagione e sul mercato dello Spezia. Le sue parole: Spezia – «Ci siamo compattati e siamo cresciuti in questo periodo. Non siamo nella situazione di adagiarci, perché non vedo squadre che possono crollare come il Benevento lo scorso anno». GATTI – «Ne avevo parlato a lungo con Angelozzi. Offrii il giusto e la possibilità di lasciarlo ma ci chiesero subito cifre elevate e poi scommisero sul giocatore. Ci aveva visto bene». Gyasi – «Con lui siamo vicini al Rinnovo, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Riccardoha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla stagione e suldello. Le sue parole: Riccardoha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla stagione e suldello. Le sue parole:– «Cicresciuti in questo periodo. Nonnella situazione di adagiarci, perché non vedo squadre che possono crollareil Benevento lo scorso anno». GATTI – «Ne avevo parlato a lungo con Angelozzi. Offrii il giusto e la possibilità di lasciarlo ma ci chiesero subito cifre elevate e poi scommisero sul giocatore. Ci aveva visto bene».– «Con luivicini al, ...

