Spero che il green pass venga abolito il 31 marzo e non ritorni mai più (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per accedere ai servizi sociali serve il green pass e (almeno nella mia città) gli assistenti sociali non fanno visite domiciliari a chi non ha il green pass. Per accedere ai sindacati serve il green pass. Per accedere al Centro per l’Impiego serve il green pass. Per prendere la pensione dalla posta serve il green pass. Per prendere il reddito di cittadinanza serve il green pass, (sotto i 50 anni), e serve il Super green pass sopra i 50 anni. Per prendere ogni mezzo pubblico serve il Super green pass. Per aspirare a qualsiasi lavoro devi essere vaccinato, alle agenzie interinali te lo chiedono, in barba ad ogni privacy ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per accedere ai servizi sociali serve ile (almeno nella mia città) gli assistenti sociali non fanno visite domiciliari a chi non ha il. Per accedere ai sindacati serve il. Per accedere al Centro per l’Impiego serve il. Per prendere la pensione dalla posta serve il. Per prendere il reddito di cittadinanza serve il, (sotto i 50 anni), e serve il Supersopra i 50 anni. Per prendere ogni mezzo pubblico serve il Super. Per aspirare a qualsiasi lavoro devi essere vaccinato, alle agenzie interinali te lo chiedono, in barba ad ogni privacy ...

