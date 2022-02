Speed skating, Michele Malfatti: “Questo risultato vuol dire tanto, gran segnale per la prova a squadre” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sta disputando proprio in questi minuti la gara dei 10000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Pechino 2022, con Michele Malfatti che ha chiuso la sua prova in 13:01.42, nella stessa batteria vinta dall’olandese Patrick Roest, in testa dopo un terzo di gara. “Aver ottenuto Questo risultato per me vuol dire tanto” – ha detto l’azzurro ai microfoni della RAI subito dopo la prova, esprimendo tutta la soddisfazione per un tempo di ottima fattura, nonchè primato personale, ottenuto dopo il quindicesimo posto nei 5000 metri. In più è una prestazione che fa ben sperare in vista della prova a squadre. “Sicuramente! – ha commentato Malfatti – E’ un gran ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sta disputando proprio in questi minuti la gara dei 10000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Pechino 2022, conche ha chiuso la suain 13:01.42, nella stessa batteria vinta dall’olandese Patrick Roest, in testa dopo un terzo di gara. “Aver ottenutoper me” – ha detto l’azzurro ai microfoni della RAI subito dopo la, esprimendo tutta la soddisfazione per un tempo di ottima fattura, nonchè primato personale, ottenuto dopo il quindicesimo posto nei 5000 metri. In più è una prestazione che fa ben sperare in vista della. “Sicuramente! – ha commentato– E’ un...

