(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pd primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, al 20,8% dei consensi. Seguono Fratelli d’Italia, M5S e. Questo il risultato dell’ultimoo politico di oggi Quorum/YouTrend per Sky TgG24. Più in dettaglio, a Fdi andrebbe il 20,1% dei consensi, al M5S il 16,2% e allail 15,5%. Un teorico ‘grande centro’ arriverebbe invece al 15,2%, sommando Fi all’8,3%, Azione e + Europa al 3,7%, IV al 2,3% e Coraggio Italia allo 0,9%. Italexit di Pierluigi Paragone è invece accreditato di un 2,8% L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Sondaggi politici: fiducia governo #Draghi al 60%, superato Conte. La rilevazione Sky. - telodogratis : Sondaggi politici: Pd al 20,8%, M5S sopra la Lega - Giornaleditalia : #sondaggipoliticifratellidapositalialega Sondaggi politici, Fdi a un passo da essere primo partito: cala la Lega do… - REstaCorporate : RT @Adnkronos: #Sondaggi politici: fiducia governo #Draghi al 60%, superato Conte. La rilevazione Sky. - maxxxks : RT @ImolaOggi: Sondaggi politici: fiducia nel governo Draghi al 60% (Dove li fanno questi sondaggi? Nelle sedi Pfizer?) -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Italexit di Pierluigi Paragone è invece accreditato di un 2,8% Leggi anche: fiducia governo Draghi al 60%, superato ConteRilevazione realizzata dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TgG24 Gli italiani si fidano del governo, pensano che Draghi arriverà a fine mandato e auspicano un nuovo governo guidato dall'...Ogni giorno che passa, Fratelli d’Italia cresce nei sondaggi, se non sbaglio si aggira attorno al ... mainstrem che utilizzano la questione russa per liquidare minori conti politici nazionali. Su ...secondo un recente sondaggio. Fra coloro che non la sostengono, molti la ritengono comunque legittima. Va rilevato che il malcontento è rivolto contro le draconiane misure sanitarie imposte dal ...