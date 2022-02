Sondaggi elettorali Emg, Pd e Fratelli d’Italia allargano la distanza da Lega e M5S (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli ultimi Sondaggi elettorali di Emg, per la trasmissione Agorà, mostrano che il trend in atto da alcune settimane prosegue. Si tratta della tendenza alla crescita del PD e di Fratelli d’Italia, che assorbono consenso dai principali rispettivi alleati, ovvero il Movimento 5 Stelle e la Lega. A innescare questa tendenza, naturalmente, è stato anche il modo in cui i diversi partiti hanno affrontato la partita del Quirinale, culminata con la conferma del Presidente Mattarella. Così la formazione di Letta raggiunge il 21% grazie all’incremento del 0,3%, mentre quella di Meloni è al 19,6%, due decimali più in alto di una settimana fa. Al contrario si assiste a un arretramento della Lega, dal 18,4% al 18,1%, e del Movimento 5 Stelle, che scende sotto il ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli ultimidi Emg, per la trasmissione Agorà, mostrano che il trend in atto da alcune settimane prosegue. Si tratta della tendenza alla crescita del PD e di, che assorbono consenso dai principali rispettivi alleati, ovvero il Movimento 5 Stelle e la. A innescare questa tendenza, naturalmente, è stato anche il modo in cui i diversi partiti hanno affrontato la partita del Quirinale, culminata con la conferma del Presidente Mattarella. Così la formazione di Letta raggiunge il 21% grazie all’incremento del 0,3%, mentre quella di Meloni è al 19,6%, due decimali più in alto di una settimana fa. Al contrario si assiste a un arretramento della, dal 18,4% al 18,1%, e del Movimento 5 Stelle, che scende sotto il ...

Advertising

Mariodarkmatter : RT @baffi_francesco: ZERO proposte serie, solo spot elettorali, eppure i sondaggi la danno al 20%. Boh! - f2tct : RT @baffi_francesco: ZERO proposte serie, solo spot elettorali, eppure i sondaggi la danno al 20%. Boh! - PsyMat : RT @baffi_francesco: ZERO proposte serie, solo spot elettorali, eppure i sondaggi la danno al 20%. Boh! - PCaiello : RT @baffi_francesco: ZERO proposte serie, solo spot elettorali, eppure i sondaggi la danno al 20%. Boh! - FrancescoCabri4 : RT @baffi_francesco: ZERO proposte serie, solo spot elettorali, eppure i sondaggi la danno al 20%. Boh! -