Somministrati Arpal, trasferimenti ingiustificati e discriminazione di genere. La denuncia di Mazzarano…

Tarantini Time

'Attraverso la collaborazione e la buona volontà di tutte le parti in causa, già domani partiranno le procedure di rinnovo dei contratti per i lavoratori'. Lo annuncia pochi minuti dopo la chiusura della seduta della VI Commissione Lavoro, Donato Metallo. La seduta era stata interamente dedicata all'audizione richiesta dal ..."Attraverso la collaborazione e la buona volontà di tutte le parti in causa, già domani partiranno le procedure di rinnovo dei contratti per i lavoratori somministrati Arpal."A causa di alcuni problemi tecnici – rileva Metallo - il direttore generale ARPAL Massimo Cassano non era riuscito a partecipare alla Commissione, a cui era ...