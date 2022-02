Sommese segretario regionale di Azione | gli auguri di Sguera Due i sanniti nel direttivo campano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’elezione di Giuseppeè una notizia positiva per l’intero movimento. La scelta di un consigliere, infatti, ribadisce la volontà di ‘’ di riconoscere il giusto protagonismo ai territori e agli amministratori. A, dunque, vanno glidi buono lavoro. Sarà un piacere collaborare con lui alla crescita e al rafforzamento del nostro partito”. Così Vincenzoprovinciale dinel Sannio, a margine dell’assemblea congressuale tenutasi ieri pomeriggio all’Holiday Inn di Napoli. Presenti nella città partenopea i segretari provinciali e numerosi dirigenti e amministratori del partitomentre per ...

La diretta si svolgerà all'Holiday Inn (Via Domenico Aulisio, Centro Direzionale Isola A3, E6, 80143 Napoli NA) dove saranno presenti solo la commissione congressuale, il Consigliere Giuseppe Sommese, ...