Smart #1 | ecco le prime immagini del suv elettrico – FOTO

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Con l’arrivo della primadi nuova generazione, un suv compatto a trazione 100% elettrica, il marchio darà avvio a una profonda metamorfosi del suo modello di business e dei suoi prodotti. La sport utility del nuovo corso, attesa all’esordio nel corso dell’anno, si chiamerà #1: il prototipo del veicolo ha già completato una serie di test aerodinamici – svolti presso il China Automotive Engineering Research Institute di Chongqing, in Cina – e invernali. “Il primo prodotto del rinnovamento del marchio, la#1, combina alla perfezione tecnologia electric-drive e qualità premium”, dice in una nota ufficiale Daniel Lescow, Vice President Global Sales, Marketing e After-Sales diAutomobile: “Sono convinto che la#1 entusiasmerà i futuri clienti, sia in Cina che in Europa, inaugurando nuovi trend ...

Advertising

insopportabile : Ministro @renatobrunetta a @SkyTG24 sulla PA:'Lo smart working? Vaccini piuttosto che chiusi a casa, con il telefon… - Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: ?? Stato di #emergenza, dallo #smartworking agli hub vaccinali: ecco cosa succede dopo il #3 marzo - infoiteconomia : Smart, ecco come si chiamerà il primo suv elettrico della Casa. Le foto - bizcommunityit : Stato di emergenza, dallo smart working agli hub vaccinali: ecco cosa succede dopo il 31 marzo - infoitinterno : Stato di emergenza, dallo smart working agli hub vaccinali: ecco cosa succede dopo il 31 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Smart ecco

, siccome non è semplice trovare autisti sul mercato del lavoro, a causa delle forte richiesta ... il dipendente che non ha il Green pass rafforzato non può ricorrere alla scorciatoia dello...Quello che noi abbiamo fatto sin da subito per i nostri lavoratori è stato favorire uno..., questa è una fragilità naturale.io starei attento a dare sempre la colpa agli agenti esterni:...In smart working andiamo a incentivare i lati positivi di questa nuova modalità, come la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e a superare quelli negativi, con il diritto alla disconnessione o il ...Dopo Vodafone, che aveva spento la sua rete 3G quasi un anno fa, entro il prossimo aprile anche Tim disattiverà progressivamente la connettività 3G per potenziare le reti 4G e soprattutto 5G. Ci sarà ...