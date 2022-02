Skeleton | Pechino 2022 | Valentina Margaglio | “La tensione era un po’ troppa e non ho retto Ero molto rigida e nervosa | mi dispiace”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ha chiuso un po’ lontana da dove sperava dopo le prime due run della gara femminile dialle Olimpiadi Invernali di. Per l’azzurra parecchie difficoltà, ma non soltanto legate alla giornata odierna, come spiega ai microfoni di Eurosport. Queste le sue parole: “Settimana difficilissima, dove non sono riuscita a mettere insieme neanche una discesa se non una l’ultimo giorno.Mi, perché ho fatto tutta la stagione pensando solo a questa gara e oggi che è arrivata laera un po’e non ho“.: sorpresa assoluta l’australiana Jaclyn Narracott,...

Advertising

OA_Sport : Valentina Margaglio traccia un bilancio soprattutto mentale delle sue due run - RadioGoldAl : Olimpiadi, skeleton: la casalese Valentina Margaglio 16^ dopo due manche - sportface2016 : #Pechino2022, gli highlights delle prime due heat di #skeleton femminile: Valentina #Margaglio 16esima (VIDEO)… - RassegnaZampa : #Beijing2022WinterOlympics Curling, Italia ko. Skeleton, Margaglio 16ª dopo due run - zazoomblog : Skeleton Pechino 2022: sorpresa assoluta l’australiana Jaclyn Narracott Valentina Margaglio sedicesima - #Skeleton… -

Ultime Notizie dalla rete : Skeleton Pechino

Eurosport IT

Tempo di settima giornata delle Olimpiadi invernali in corso di svolgimento in quel di. La gara più attesa era probabilmente quella del super G femminile , nella quale l'Italia ...nello......10 - HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada - Svezia - quarti di finale donne ore 14:55 -: quarta manche uomini - Amedeo Bagnis - Mattia Gaspari LE OLIMPIADI DI2022 IN TV La passione per il ...Valentina Margaglio ha chiuso un po’ lontana da dove sperava dopo le prime due run della gara femminile di skeleton alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Per l’azzurra parecchie difficoltà, ma non ...PECHINO. Giornata no ai Giochi di Pechino per le azzurre dello ... Sabato nuova sfida con i padroni di casa della Cina. Nel singolo femminile di skeleton, Valentina Margaglio, unica azzurra iscritta ...