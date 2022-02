Skeleton, Pechino 2022: sorpresa assoluta l’australiana Jaclyn Narracott, Valentina Margaglio sedicesima (Di venerdì 11 febbraio 2022) Siamo giunti a metà gara per quanto riguarda lo Skeleton al femminile: si sono disputate allo Yanqing National Sliding Centre di Pechino le prime due run delle Olimpiadi invernali 2022. L’equilibrio continua a regnare sovrano, ma, come previsto, i ribaltamenti rispetto alla prima discesa sono stati tanti. Al comando c’è la sorpresa assoluta di giornata, l’australiana Jaclyn Narracott che corona un venerdì da sogno con la medaglia d’oro virtuale: 2:04.34 il suo crono. Da segnalare invece che l’ex leader, la canadese Mirela Rahneva, a causa di un errore ha perso diverse posizioni. Skeleton, Pechino 2022: Mirela Rahneva in testa dopo una prima run equilibratissima. Tanti errori per ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Siamo giunti a metà gara per quanto riguarda loal femminile: si sono disputate allo Yanqing National Sliding Centre dile prime due run delle Olimpiadi invernali. L’equilibrio continua a regnare sovrano, ma, come previsto, i ribaltamenti rispetto alla prima discesa sono stati tanti. Al comando c’è ladi giornata,che corona un venerdì da sogno con la medaglia d’oro virtuale: 2:04.34 il suo crono. Da segnalare invece che l’ex leader, la canadese Mirela Rahneva, a causa di un errore ha perso diverse posizioni.: Mirela Rahneva in testa dopo una prima run equilibratissima. Tanti errori per ...

