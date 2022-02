“Sisma Bonus? Da prorogare per investire nella sicurezza degli edifici” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bergamo. “Il Sisma Bonus acquisti consentite di acquistare un immobile oggetto di demolizione e di ricostruirlo in chiave di antisismica. Questo Bonus però ha come termine di scadenza il 30 giugno 2022 e necessiterebbe di una proroga perché questo tipo di interventi è molto importante per la riqualificazione ambientale. Si tratta di una rigenerazione urbana che meriterebbe dei termini di applicazione molto più estesi di quelli attuali. Purtroppo le normative sui Bonus edilizi continuano a cambiare creando molta confusione per i cittadini e per le imprese, confusione che non permette di fare investimenti”. Pacato e determinato Federico Roncelli, 28 anni, terza generazione nell’azienda di famiglia, la Roncelli Costruzioni Srl di Brembate di Sopra, è presidente dei Giovani imprenditori edili di Ance Bergamo e non manca di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Bergamo. “Ilacquisti consentite di acquistare un immobile oggetto di demolizione e di ricostruirlo in chiave di antisismica. Questoperò ha come termine di scadenza il 30 giugno 2022 e necessiterebbe di una proroga perché questo tipo di interventi è molto importante per la riqualificazione ambientale. Si tratta di una rigenerazione urbana che meriterebbe dei termini di applicazione molto più estesi di quelli attuali. Purtroppo le normative suiedilizi continuano a cambiare creando molta confusione per i cittadini e per le imprese, confusione che non permette di fare investimenti”. Pacato e determinato Federico Roncelli, 28 anni, terza generazione nell’azienda di famiglia, la Roncelli Costruzioni Srl di Brembate di Sopra, è presidente dei Giovani imprenditori edili di Ance Bergamo e non manca di ...

