Sicilia tamponi rapidi inaffidabili | Dipasquale | accertare qualità dei kit

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ragusa – Prosegue l’allarme e la preoccupazione sull’acquisto didi prima generazione ritenuti, allarme lanciato dalla Cgilna e ragusana, anche in considerazione del fatto che è l’Asp di Ragusa ad essere incarica di effettuare la relativa gara. La segnalazione sindacale è stata ora ripresa dal deputato regionale del Pd, Nello, che ha sollevato la questioe con una lettera indirizzata all’assessorato regionale alla Sanità, al direttore generale del’ASP di Ragusa Aliquò e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica di Ragusa, Si tratta, sottolinea“dell’acquisto di oltre 3milioni di kit di testrinofaringei, per una spesa complessiva di 3 milioni e 200mila euro, che però potrebbero essere di prima ...

PireddaMa : RT @GandolfoDomini1: Emendamento approvato da #Sicilia, #Sardegna e isole del #Draghistan si potrà viaggiare con #greenpass anche da #tampo… - PuniFra : RT @GandolfoDomini1: Emendamento approvato da #Sicilia, #Sardegna e isole del #Draghistan si potrà viaggiare con #greenpass anche da #tampo… - giulianol : RT @GandolfoDomini1: Emendamento approvato da #Sicilia, #Sardegna e isole del #Draghistan si potrà viaggiare con #greenpass anche da #tampo… - PietroSiffi : RT @GandolfoDomini1: Emendamento approvato da #Sicilia, #Sardegna e isole del #Draghistan si potrà viaggiare con #greenpass anche da #tampo… - Pierfra81893656 : RT @GandolfoDomini1: Emendamento approvato da #Sicilia, #Sardegna e isole del #Draghistan si potrà viaggiare con #greenpass anche da #tampo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia tamponi

Sicilianews24

I dati siciliani Sono 7.194 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.519processati in. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.248. Il tasso di positività sale al 15,1 ...In totale dall'inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 249.764processati. Ad ... Ribera 2.621 (220 attuali contagiati, 2.374 guariti e 27 deceduti); Sambuca di454 (26 ...(Siracusa News) Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.248. Sono 7.194 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.519 tamponi processati in Sicilia. (La Sicilia) Sono 7.159 i nuovi casi ...Sono 7.194 i nuovi casi di Covid 19 registrati ieri in Sicilia a fronte di 47.519 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.248. Il tasso di positività sale al 15,1 ...