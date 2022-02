“Si paga più la bottiglia che il pomodoro, stop allo sfruttamento nelle imprese agricole” Coldiretti Puglia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con il rincaro dei costi energetici che si trasferisce sui costi di produzione nella filiera agroalimentare come quello per gli imballaggi si paga più la bottiglia che il pomodoro in essa contenuto. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro organizzato da Coldiretti a Foggia sulla gestione del lavoro in agricoltura, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, a cui hanno partecipato Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo di Foggia, Sebastiano Luigi Gentile, Presidente del Tribunale di Foggia, Fabrizio di Marzio, Capo area Giuridica Coldiretti, Romano Magrini, Capo area gestione del personale, lavoro e relazioni sindacali Coldiretti, Cataldo Motta ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 11 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Con il rincaro dei costi energetici che si trasferisce sui costi di produzione nella filiera agroalimentare come quello per gli imballaggi sipiù lache ilin essa contenuto. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro organizzato daa Foggia sulla gestione del lavoro in agricoltura, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, a cui hanno partecipato Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo di Foggia, Sebastiano Luigi Gentile, Presidente del Tribunale di Foggia, Fabrizio di Marzio, Capo area Giuridica, Romano Magrini, Capo area gestione del personale, lavoro e relazioni sindacali, Cataldo Motta ...

