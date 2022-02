“Sette lezioni sulle mie prime sette campagne elettorali”: il consulente politico Andrea Di Santo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAndrea Di Santo, spin doctor e consulente politico, con un breve vademecum, elenca le lezioni apprese sul campo (minato) delle campagne elettorali. Una premessa, prima di elencare le sette cose che ho imparato dalle mie prime sette campagne elettorali: “le campagne elettorali sono un caos”. E il caos, si sa, non è amministrabile. E questa è una consapevolezza che risiede, ancora più che nei politici, nella coscienza di agenzie e professionisti della comunicazione specializzati in politica e campagne elettorali. E, per di più, non c’è uno tra i millemila ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDi, spin doctor e, con un breve vademecum, elenca leapprese sul campo (minato) delle. Una premessa, prima di elencare lecose che ho imparato dalle mie: “lesono un caos”. E il caos, si sa, non è amministrabile. E questa è una consapevolezza che risiede, ancora più che nei politici, nella coscienza di agenzie e professionisti della comunicazione specializzati in politica e. E, per di più, non c’è uno tra i millemila ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Sette lezioni sulle mie prime sette campagne elettorali': il consulente politico Andrea Di Santo **… - ErikaMarconato : @siufille In inglese uno dei miei preferiti è @Ologies. In italiano Camposanto è molto bello. Come audiolibri ci so… - piuam0re : io non le capisco le persone che fanno gli orari delle lezioni universitarie MA PERCHÉ DIAMINE MI DEVI METTERE LEZI… - apqcalypse : @hhcmetcwn MA IN CHE SENSO DALLE OTTO DI MATTINA ALLE SETTE DI SERA MA CHE LEZIONI SONO,,,,, - MamaKoala_0811 : Domani ricominciano le lezioni e già mi butto cominciando con letteratura il lunedì alle 8:45 e finendo alle sette di sera -