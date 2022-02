Seth Rollins: “Quando c’è una storyline con Seth Rollins e Roman Reigns devi conoscere la storia dello Shield” (Di sabato 12 febbraio 2022) La Royal Rumble di quest’anno è stata oggetto di diverse critiche e non passerà alla storia come uno degli eventi più graditi dai fan, però non è stato tutto da buttar via o oggetto di critica, qualcosa di veramente apprezzato in realtà c’è stato. Stiamo parlando del match valido per il WWE Universal Championship fra il campione Roman Reigns e Seth “Freakin” Rollins, vinto da quest’ultimo per squalifica con la cintura che è rimasta intorno alla vita del Tribal Chief. conoscere la storia dello Shield Infatti l’incontro, oltre ad essere stato di gran lunga il migliore della serata, è stato anche condito da uno storytelling ottimo con continui rimandi allo Shield, come ad ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) La Royal Rumble di quest’anno è stata oggetto di diverse critiche e non passerà allacome uno degli eventi più graditi dai fan, però non è stato tutto da buttar via o oggetto di critica, qualcosa di veramente apprezzato in realtà c’è stato. Stiamo parlando del match valido per il WWE Universal Championship fra il campione“Freakin”, vinto da quest’ultimo per squalifica con la cintura che è rimasta intorno alla vita del Tribal Chief.laInfatti l’incontro, oltre ad essere stato di gran lunga il migliore della serata, è stato anche condito da uno storytelling ottimo con continui rimandi allo, come ad ...

