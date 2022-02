Serie A, Napoli-Inter: quote al fotofinish per Inzaghi Il sorpasso di Spalletti a 2,72 (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Nerazzurri in leggero vantaggio per il big match al Maradona, sul «2» il 37% delle scommesse. Juventus avanti per il duello Champions con l'Atalanta, a 2,05 il riscatto della Roma contro il Sassuolo Roma, 11 febbraio 2022 – Napoli all'attacco per tornare in vetta, Inter pronta ad allungare di nuovo dopo il derby perso e il pronto riscatto in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida che potrebbe definitivamente riaprire il campionato, analisti e scommettitori si dividono sul testa a testa in scena al Maradona domani pomeriggio. Equilibrio quasi perfetto sul tabellone Planetwin365, dove a spuntarla di pochissimo è il «2» di Inzaghi, a quota a 2,60, con Spalletti subito dietro a 2,72 e il pareggio (centrato negli ultimi due precedenti a Napoli) a 3,35. Molto simile la "spaccatura" nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Nerazzurri in leggero vantaggio per il big match al Maradona, sul «2» il 37% delle scommesse. Juventus avanti per il duello Champions con l'Atalanta, a 2,05 il riscatto della Roma contro il Sassuolo Roma, 11 febbraio 2022 –all'attacco per tornare in vetta,pronta ad allungare di nuovo dopo il derby perso e il pronto riscatto in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida che potrebbe definitivamente riaprire il campionato, analisti e scommettitori si dividono sul testa a testa in scena al Maradona domani pomeriggio. Equilibrio quasi perfetto sul tabellone Planetwin365, dove a spuntarla di pochissimo è il «2» di, a quota a 2,60, consubito dietro a 2,72 e il pareggio (centrato negli ultimi due precedenti a) a 3,35. Molto simile la "spaccatura" nelle ...

