Serena Rossi | salta il matrimonio | “Tradita dal marito con una donna più ricca e famosissima” Ecco chi è

(Di sabato 12 febbraio 2022)non sposa più Davide Benvenuto e qualcuno ha pensato che potesse esserci una crisi causata da un’altra. I due attori si sono conosciuti sul set di Un posto al sole. E’ grazie alla storica soap che laè riuscita a farsi apprezzare e a emergere nel mondo del piccolo schermo. Nel 2006 pubblica il suo primo EP, Amore che, mentre l’anno successivo arriva il suo primo ruolo importante per il grande schermo con Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore (2007), film drammatico in cui interpreta una dei personaggi principali durante la giovinezza. Intantocontinua attivamente la sua carriera in TV, prendendo parte a moltissime miniserie, come Ho sposato uno sbirro (2010), Eroi per caso (2011) e Dove la trovi una come me? (2011). È proprio grazie a ...