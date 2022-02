Senatore Siclari condannato, il gup di Reggio Calabria: “Sostenuto dalla cosca”. Giunta per le immunità non ha ancora deciso sui domiciliari (Di venerdì 11 febbraio 2022) “La cosca Alvaro rappresentata da Domenico Laurendi gioca un importante ruolo nella espansione del bacino elettorale del Senatore Marco Siclari e si e? impegnata attivamente nel sostegno, alle elezioni regionali del gennaio 2020, del candidato Creazzo Domenico, sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte”. Lo scrive il giudice per l’udienza preliminare, Maria Rosa Barbieri, nella sentenza di primo grado del processo “Eyphemos” contro le cosche di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Un processo che, con il rito abbreviato, lo scorso settembre si è concluso con pesantissime condanne tra cui quella a 5 anni e 4 mesi di carcere del parlamentare di Forza Italia accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Nei suoi confronti, il gup ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “LaAlvaro rappresentata da Domenico Laurendi gioca un importante ruolo nella espansione del bacino elettorale delMarcoe si e? impegnata attivamente nel sostegno, alle elezioni regionali del gennaio 2020, del candidato Creazzo Domenico, sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte”. Lo scrive il giudice per l’udienza preliminare, Maria Rosa Barbieri, nella sentenza di primo grado del processo “Eyphemos” contro le cosche di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di. Un processo che, con il rito abbreviato, lo scorso settembre si è concluso con pesantissime condanne tra cui quella a 5 anni e 4 mesi di carcere del parlamentare di Forza Italia accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Nei suoi confronti, il gup ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici ...

