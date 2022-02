Semifinali Coppa Italia 2021 22 | due sfide tra andata e ritorno

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Archiviati i quarti di finale, è ben chiaro il verdetto riguardo alledi/22. A giocarsi un posto per la tanto ambita finale ci saranno Inter-Milan e Fiorentina-Juventus, dopo aver avuto la meglio rispettivamente su Roma, Lazio, Atalanta e Sassuolo. Per queste quattro squadre il sogno continua. Tra, ogni compagine potrà provare a dire la sua e cercare di gestire le forze, anche facendo riferimento al campionato e alle altre competizioni europee (eccezion fatta per la Viola). Deludente invece il percorso delle due squadre romane e anche del Napoli, eliminato addirittura agli ottavi di finale. I risultati dei quarti I match dei quarti di finale hanno regalato emozioni e spettacolo, con le due milanesi che hanno vinto facilmente sulle due ...

Advertising

Eurosport_IT : Definite le semifinali della Coppa Italia: quale sarà la finale? ???????? #CoppaItalia | #Milan | #Inter | #Fiorentina… - Eurosport_IT : LA JUVE DI ALLEGRI ACCEDE ALLE SEMIFINALI ???? Niente da fare per il Sassuolo: la sua Coppa Italia si ferma qui ??… - SkySport : Coppa Italia, il tabellone completo: verso le semifinali #SkySport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina #Atalanta… - Fantacalcio : Coppa Italia, il quadro delle semifinali: incastri da brividi col calendario di Serie A - Giova2358 : @brighe @nicpipi Se devono fare i play-off un campionato non ha più senso. Si faccia allora una mega coppa Italia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Semifinali Coppa

Il regolamento dellediItalia, c'è Juventus - Fiorentina in un attesissimo doppio confronto in andata e ritorno. In molti si chiedono chi giocherà in casa l'andata e chi in trasferta, e di conseguenza ...Indel Mondo le azzurre hanno dominato, Federica Brignone ed Elena Curtoni saranno le punte ...55 - SHORT TRACK:1000 metri donne - ev: Arianna Fontana ore 13:04 - SHORT TRACK: ...Inter-Milan e Juventus-Fiorentina si giocheranno il 2 marzo, l'andata delle semifinali di Coppa Italia regalerà dunque un altro derby e la prima volta di Vlahovic contro la 'sua' Viola. Milan-Inter e ...Su La Stampa: Vlahovic porta la Juve in semifinale di Coppa Italia e ritrova la Fiorentina. Prima Dybala, poi il vantaggio decisivo dei bianconeri al 89': Sassuolo ko. E' ancora una volta Dusan ...