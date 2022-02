“Sei razzista”. GF Vip, scoppia il caso su Manila Nazzaro, accuse pesanti alla concorrente (Di venerdì 11 febbraio 2022) La saga di Cinecittà sta volgendo pian piano al termine, mancano poche puntate prima di scoprire chi trionferà al GF Vip 6 ed i concorrenti cominciato ad innervosirsi sempre più, davvero per tutto. Esempio lampante di ciò il litigio che c’è stato tra Barù e Manila Nazzaro, che ha scaldato anche il web. Tutto è iniziato per una battuta di Miss Italia 1999. Qualche settimana fa, Manila Nazzaro, ed altre coinquiline tra cui l’agguerrita Nathaly Caldonazzo, si era indignata a causa di alcune uscite che il nipote di Costantino della Gherardesca aveva fatto nei confronti delle donne. Niente di esageratamente offensivo, ma forse troppo malizioso. Oggi Barù si è vendicato facendole una morale sul razzismo. Manila Nazzaro, Barù la accusa di razzismo “Sei stata simpatica? Sarà ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 11 febbraio 2022) La saga di Cinecittà sta volgendo pian piano al termine, mancano poche puntate prima di scoprire chi trionferà al GF Vip 6 ed i concorrenti cominciato ad innervosirsi sempre più, davvero per tutto. Esempio lampante di ciò il litigio che c’è stato tra Barù e, che ha scaldato anche il web. Tutto è iniziato per una battuta di Miss Italia 1999. Qualche settimana fa,, ed altre coinquiline tra cui l’agguerrita Nathaly Caldonazzo, si era indignata a causa di alcune uscite che il nipote di Costantino della Gherardesca aveva fatto nei confronti delle donne. Niente di esageratamente offensivo, ma forse troppo malizioso. Oggi Barù si è vendicato facendole una morale sul razzismo., Barù la accusa di razzismo “Sei stata simpatica? Sarà ...

