Sei Nazioni 2022, Italia-Inghilterra: la formazione degli azzurri. Tre cambi rispetto a Parigi (Di venerdì 11 febbraio 2022) È stata ufficializzata quest’oggi la formazione dell’Italia che scenderà in campo contro l’Inghilterra domenica 13 febbraio (ore 16) allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo match valido per il Sei Nazioni 2022 di rugby. Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha optato per tre cambi rispetto al XV iniziale di Parigi contro la Francia. Assente Tommaso Meloncello per un problema fisico, il suo posto all’ala viene preso da Federico Mori. Novità anche in terza linea con Braam Steyn che sostituisce Sebastian Negri, mentre in prima ci sarà il ritorno da titolare di Petro Ceccarelli a discapito di Tiziano Pasquali. “La partita contro la Francia ci ha dato indicazioni sul nostro lavoro svolto fino ad ora. In settimana il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) È stata ufficializzata quest’oggi ladell’che scenderà in campo contro l’domenica 13 febbraio (ore 16) allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo match valido per il Seidi rugby. Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionalena, ha optato per treal XV iniziale dicontro la Francia. Assente Tommaso Meloncello per un problema fisico, il suo posto all’ala viene preso da Federico Mori. Novità anche in terza linea con Braam Steyn che sostituisce Sebastian Negri, mentre in prima ci sarà il ritorno da titolare di Petro Ceccarelli a discapito di Tiziano Pasquali. “La partita contro la Francia ci ha dato indicazioni sul nostro lavoro svolto fino ad ora. In settimana il ...

Advertising

Federugby : ??#Italrugby Il XV in campo domenica 6/2 per il primo turno del @SixNationsRugby 2022 ? - sportli26181512 : Italia-Inghilterra al Sei Nazioni: formazioni e dove vedere il match: Il ct Kieran Crowley ha ufficializzato la for… - BenettonRugby : Sono 16 i #biancoverdi che fanno parte della formazione della @Federugby che domenica sfiderà l'Inghilterra in cas… - maaax10 : Sei Nazioni Under 20, il capitano suona la carica - Rugbymeet : La formazione Azzurra che domenica affronterà l'Inghilterra allo stadio Olimpico di Roma -