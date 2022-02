“Sei l’unica donna” messaggio per Delia Duran | lo ha mandato davvero Alex Belli?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Pomeriggio intenso per i vipponi che stanno cercando di decifrare il messaggi che volano sulla casa del Grande Fratello VIP 6. Tanti gli aerei arrivati nella giornata dell’11 febbraio 2022, uno anche pere sarebbe statoa mandarlo ( anche se molti telespettatori del reality sui social insinuano che non sia stato proprio lui a farlo). Cosa c’è di vero? Non possiamo saperlo fatto sta che la reazione dei concorrenti in casa è stata diversa:ha iniziato a porsi delle domande mentre altri concorrenti hanno visto questocome la nuova mossa di chi si sta preparando il terreno in vista del rientro in casa. L’aereo per: lo ha...