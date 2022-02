Scuola: studenti manifestano a Milano contro alternanza scuola-lavoro e maturità (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “contro la scuola dei padroni: dieci, cento, mille occupazioni” gridano in strada gli studenti di Milano che questa mattina hanno preso parte a un corteo partito da Largo Cairoli, proseguito fino al liceo Alessandro Manzoni e concluso in piazza Missori, poco più avanti della sede lombarda di Confindustria. Striscioni, bandiere e slogan per opporsi al modello scolastico del ministro Bianchi che, nei giorni scorsi, ha mostrato le nuove linee guida per l’esame di maturità. Quest’anno, dopo due anni di sospensione a causa del covid, sarà reintrodotta la prova scritta. La protesta dei ragazzi però non si è limitata a questo, perché in piazza hanno denunciato che proprio durante la pandemia “tantissimi studenti hanno cominciato ad avere disturbi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “ladei padroni: dieci, cento, mille occupazioni” gridano in strada glidiche questa mattina hanno preso parte a un corteo partito da Largo Cairoli, proseguito fino al liceo Alessandro Manzoni e concluso in piazza Missori, poco più avanti della sede lombarda di Confindustria. Striscioni, bandiere e slogan per opporsi al modello scolastico del ministro Bianchi che, nei giorni scorsi, ha mostrato le nuove linee guida per l’esame di. Quest’anno, dopo due anni di sospensione a causa del covid, sarà reintrodotta la prova scritta. La protesta dei ragazzi però non si è limitata a questo, perché in piazza hanno denunciato che proprio durante la pandemia “tantissimihanno cominciato ad avere disturbi ...

