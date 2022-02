Scuola, dall'Università IUL due master on line per i docenti (Di venerdì 11 febbraio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Sono aperte le iscrizioni a due master promossi dall'Università Telematica degli Studi IUL e rivolti ai docenti. I percorsi, rispettivamente in Scienze umane 4.0 con percorso 24 CFU: educazione e formazione e in Aspetti giuridico-economici delle politiche educative, offrono una formazione interdisciplinare post laurea, necessaria per accedere alle classi di concorso per l'insegnamento.I due master, entrambi di I livello, sono di durata annuale e sono completamente fruibili in modalità e-learning sulla piattaforma IUL. Attraverso i due percorsi formativi, è possibile acquisire competenze teoriche e approcci pratici relativi al mondo dell'insegnamento in termini formativi da un lato, e amministrativi e giuridici dall'altro.I due master di I livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Sono aperte le iscrizioni a duepromossiTelematica degli Studi IUL e rivolti ai. I percorsi, rispettivamente in Scienze umane 4.0 con percorso 24 CFU: educazione e formazione e in Aspetti giuridico-economici delle politiche educative, offrono una formazione interdisciplinare post laurea, necessaria per accedere alle classi di concorso per l'insegnamento.I due, entrambi di I livello, sono di durata annuale e sono completamente fruibili in modalità e-learning sulla piattaforma IUL. Attraverso i due percorsi formativi, è possibile acquisire competenze teoriche e approcci pratici relativi al mondo dell'insegnamento in termini formativi da un lato, e amministrativi e giuridici'altro.I duedi I livello ...

