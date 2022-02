Scuola | continua la mobilitazione | a Milano 500 studenti in corteo per le vie della città Gli agenti in tenuta antisommossa con le bodycam

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “Finora il Ministro Bianchi è stato sordo alle nostre richieste. Ci deve ascoltare: vogliamo essere protagonisti del cambiamento del modello scolastico”. Lo dicono glie le studentesse milanesi che questa mattina sono scesi di nuovo in piazza ain segno di protesta dopo la morte dei Lorenzo Parelli, il 18enne morto in azienda durante uno stage. Tra i motiviinfatti c’è anche la richiesta di migliorare le condizionialternanza-lavoro, tanto che uno degli slogan urlati dagliè proprio “non si può morire di”. Glichiedono inoltre di rivedere le regole per gli esami di maturità. Ilha sfilato per le vie del centro raggiungendo il liceo ...