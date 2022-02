Scuola | Bianchi sulle proteste | «Scritti alla Maturità? Gli studenti sono in grado» E difende l’alternanza scuola-lavoro

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il ministro dell’Istruzione ha difeso la presenza delle prove scritte nell’esame di, contestata in queste ore dagliscesi in piazza a Milano. «Mi ha impressionato moltissimo l’idea che non si doveva fare un esame scritto perché tutta una generazione non sarebbe stata indi affrontare la prova», ha detto Patrizioospite di Metropolis. Secondo il ministro, gliperfettamente indi cimentarsi negli: «Non devono avere paura», ha detto. Nel pomeriggio, dopo le manifestazioni della mattina,ha incontrato alcuni rappresentanti dei movimenti studenteschi per confrontarsi sul tema. «Ho detto a Tommaso Biancuzzi della Rete deglimedi, che è tempo di ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Consiglio superiore boccia la proposta del ministro Bianchi per gli esami: “Togliere lo scritto alle medie… - repubblica : RT @corzunino: Ha spiegato perché ha cambiato la Maturità e la manterrà con due scritti. Ha detto che l'Alternanza scuola lavoro resta. Met… - corzunino : Ha spiegato perché ha cambiato la Maturità e la manterrà con due scritti. Ha detto che l'Alternanza scuola lavoro r… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Metropolis/26 Live - 'Bianchi di scuola'. Intervista al ministro Patrizio Bianchi. Con Massimo Giannini e Corrado Zunino http… - LaStampa : Metropolis/26 Live - 'Bianchi di scuola'. Intervista al ministro Patrizio Bianchi. Con Massimo Giannini e Corrado Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Bianchi

... mettendo in sinergia comunità locale, cultura e". "Con alcune classi" - prosegue Mesquita " ... Juntin Thompson (BHMF " Black History Month Florence), Donata(Comune di Firenze) e Matias ...ha anche parlato di quanto successo in piazza durante le proteste contro l'ex alternanza- lavoro (ora Pcto ), causate dalla morte sul lavoro del diciottenne Lorenzo Parelli . In quell'...Apprezziamo le aperture sugli altri temi aperti della scuola pubblica, come il Pcto e la Salute Mentale, ma non basta nemmeno lontanamente. Il no di Bianchi su tutte le nostre proposte sulla maturità ...Risposta sui disordini arriva oggi anche dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: "Tutti abbiamo commesso un errore in questi ultimi anni in cui è cresciuta molta rabbia. Il luogo dell'ascolto ...