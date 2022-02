Sconcerti: “Mourinho? Opposto rispetto a come era all’Inter. Questo nuovo metodo…” (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News L'Inter ha presentato il nuovo metodo di allenamento voluto da Antonio Conte, sotto lo sguardo attonito di José Mourinho. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dei nerazzurri, l'ex allenatore della Juventus e del Chelsea "ha introdotto una serie di esercitazioni per aumentare la rapidità e la funzionalità degli atleti".? Dubbio: "Mourinho? Il contrario di quello che è successo all'Inter. Questo nuovo approccio..." Mario Sconcerti ha raccontato al microfono di TMW Radio quanto ha fatto finora José Mourinho alla Roma. Queste le sue considerazioni: "La Roma non è una squadra, non può stare insieme, si vede. Non so cosa sta succedendo nello spogliatoio, la squadra non dà l'impressione che vada allo stesso modo direzione. Essere costantemente accusati di ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News L'Inter ha presentato ilmetodo di allenamento voluto da Antonio Conte, sotto lo sguardo attonito di José. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dei nerazzurri, l'ex allenatore della Juventus e del Chelsea "ha introdotto una serie di esercitazioni per aumentare la rapidità e la funzionalità degli atleti".? Dubbio: "? Il contrario di quello che è successo all'Inter.approccio..." Marioha raccontato al microfono di TMW Radio quanto ha fatto finora Joséalla Roma. Queste le sue considerazioni: "La Roma non è una squadra, non può stare insieme, si vede. Non so cosa sta succedendo nello spogliatoio, la squadra non dà l'impressione che vada allo stesso modo direzione. Essere costantemente accusati di ...

Advertising

FcInterNewsit : Sconcerti sicuro: 'Mourinho all'Inter era un altro tipo di tecnico, faceva gruppo' - TMW_radio : ??? #Maracanà Mario Sconcerti ??? «Che la #Roma non sia la squadra si vede. #Mourinho all'Inter era un altro tipo di… - infoitsport : ZAZZARONI: «Con lo sfogo di Mourinho c'è un punto di svolta» - SCONCERTI: «La Roma non è una squadra» - infoitsport : Sconcerti: “Mourinho si sente sempre al di sopra della squadra. Mostrare le palle non basta” - infoitsport : TMW RADIO - Sconcerti: 'Roma, Mourinho non mi meraviglia. Si sente al di sopra della squadra' -