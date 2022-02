Scienza e donne, Wolf Prize Chimica alla lincea Carolyn R. Bertozzi (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo quello per la Fisica, anche il Wolf Prize per la Chimica 2022 è stato assegnato ad una donna e anche lei socia dell’Accademia dei Lincei: Carolyn R. Bertozzi. La scienziata ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, spesso preludio del Nobel come è stato per Giorgio Parisi, insieme con Bassler e Cravatt “per i loro contributi seminali alla comprensione della Chimica della comunicazione cellulare e all’invenzione di metodologie chimiche per studiare il ruolo di carboidrati, lipidi e proteine in tali processi biologici”. Bertozzi, biologa Chimica americana della Stanford University e dell’Howard Hughes Medical Institute, è nota per aver sviluppato tecnologie innovative che hanno aperto nuove strade per la scoperta ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo quello per la Fisica, anche ilper la2022 è stato assegnato ad una donna e anche lei socia dell’Accademia dei Lincei:R.. La scienziata ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, spesso preludio del Nobel come è stato per Giorgio Parisi, insieme con Bassler e Cravatt “per i loro contributi seminalicomprensione delladella comunicazione cellulare e all’invenzione di metodologie chimiche per studiare il ruolo di carboidrati, lipidi e proteine in tali processi biologici”., biologaamericana della Stanford University e dell’Howard Hughes Medical Institute, è nota per aver sviluppato tecnologie innovative che hanno aperto nuove strade per la scoperta ...

