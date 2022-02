Sci di fondo, Pechino 2022. Staffetta femminile più incerta del solito, lotta aperta per la medaglia d’oro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio per lo sci di fondo comincia una fase dedicata alle prove a squadre. La prima ad andare in scena sarà la Staffetta femminile, che assegnerà il proprio XVIII titolo olimpico. La gara entrò nel programma a Cinque cerchi nel 1956 come una 3×5 km, poiché tre frazioniste percorsero cinquemila metri a testa. La competizione venne trasformata nell’attuale 4×5 km a partire dal 1976. Tuttavia, fino al 1984 si corse esclusivamente in tecnica classica. In seguito alla diffusione del passo pattinato, nel 1988 si utilizzò solo lo skating. Fu però un episodio isolato, in quanto dal 1992 si decise di disputare le prime due frazioni in alternato e le ultime due a tecnica libera, conferendo alla Staffetta femminile la conformazione corrente. L’albo d’oro della gara rispecchia i ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio per lo sci dicomincia una fase dedicata alle prove a squadre. La prima ad andare in scena sarà la, che assegnerà il proprio XVIII titolo olimpico. La gara entrò nel programma a Cinque cerchi nel 1956 come una 3×5 km, poiché tre frazioniste percorsero cinquemila metri a testa. La competizione venne trasformata nell’attuale 4×5 km a partire dal 1976. Tuttavia, fino al 1984 si corse esclusivamente in tecnica classica. In seguito alla diffusione del passo pattinato, nel 1988 si utilizzò solo lo skating. Fu però un episodio isolato, in quanto dal 1992 si decise di disputare le prime due frazioni in alternato e le ultime due a tecnica libera, conferendo allala conformazione corrente. L’albodella gara rispecchia i ...

