Sci di fondo, Pechino 2022: Italia, deciso il quartetto della staffetta 4×5 femminile (Di venerdì 11 febbraio 2022) La composizione della staffetta 4×5 femminile che l'Italia schiererà domani è stata formalizzata. Saranno Anna Comarella, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Lucia Scardoni a farne parte, per quella che è una gara in cui il quartetto azzurro cercherà di ottenere quantomeno un buon risultato. Appare del tutto improbabile, infatti, il raggiungimento di una medaglia, che fu raggiunta per quattro volte tra il 1992 e il 2006. Fu in tutte le occasioni bronzo: nelle prime tre occasioni c'era sempre Stefania Belmondo a fare la voce grossa in ultima frazione, mentre nel 2006, con la leggenda azzurra ritirata, fu Sabina Valbusa ad avere il ruolo di ultima frazionista dopo Arianna Follis, Gabriella Paruzzi e Antonella Confortola.

