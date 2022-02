Sci alpino oggi, superG donne Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali azzurre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Alle 4.00 ora italiana le regine azzurre della velocità tenteranno di far saltare il banco nell’amatissimo superG, assegnatario quest’oggi delle medaglie olimpiche. Il pendio cinese di Yanqing è pronto ad alzare il sipario su una delle gare più interessanti dell’intera rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda il Bel Paese. LIVE Sci alpino, superG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Lara Gut-Federica Brignone, Elena Curtoni ci prova, Bassino outsider Federica Brignone ed Elena Curtoni occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica di specialità, sono loro le favorite della vigilia. Ci proverà anche Marta Bassino, mentre il posto lasciato libero da Sofia Goggia viene ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Alle 4.00 ora italiana le reginedella velocità tenteranno di far saltare il banco nell’amatissimo, assegnatario quest’delle medaglie olimpiche. Il pendio cinese di Yanqing è pronto ad alzare il sipario su una delle gare più interessanti dell’intera rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda il Bel Paese. LIVE SciOlimpiadiin DIRETTA: duello Lara Gut-Federica Brignone, Elena Curtoni ci prova, Bassino outsider Federica Brignone ed Elena Curtoni occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica di specialità, sono loro le favorite della vigilia. Ci proverà anche Marta Bassino, mentre il posto lasciato libero da Sofia Ga viene ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - zazoomblog : Pechino 2022 super-G femminile sci alpino oggi in tv: orario e diretta streaming - #Pechino #super-G #femminile… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 super-G femminile sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #super-G #femminile #alpino: -