Sci alpino, Marta Bassino: "Pista davvero facile da sciare"; Francesca Marsaglia: "Delusione come squadra"

L'Italia rimane con un palmo di naso dopo lo sciapo superG che ha regalato a Lara Gut-Behrami il primo oro olimpico della carriera. Le azzurre non sono riuscite a far valere le loro caratteristiche su una Pista che oseremmo definire dilettantistica, oggettivamente indegna per una manifestazione a Cinque Cerchi. Se Federica Brignone ed Elena Curtoni sono state in grado di centrare quantomeno la top 10, meno bene è andata alle nostre seconde linee: Marta Bassino ha chiuso in diciassettesima posizione a +1"57 dalla vetta, Francesca Marsaglia è ventiduesima a +2"10. La cuneese di Borgo San Dalmazzo ha poco da recriminare, nonostante la Delusione: "Oggi non sono felice per il risultato ma sto bene rispetto al gigante, a quello che mi aveva lasciato – confida ai microfoni FISI -. Ci avevo ...

