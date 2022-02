Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Ho recuperato bene, il piede non mi fa male e non sono teso per il gigante” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio lo sci alpino vivrà una delle pagine olimpiche più interessanti con il gigante maschile. Sul pendio di Yanqing tutti a caccia di Marco Odermatt, sovrano assoluto della stagione e grande favorito nella gara tra le porte strette. Per l’Italia speranze di podio affidate al vice Campione del Mondo Luca De Aliprandini, sbarcato a Pechino in condizioni non ottimali ma comunque fiducioso sul buon esito della sua Olimpiade. Il trentunenne di Cles era incappato in una brutta caduta nel gigante di Wengen a poche settimane dalla trasferta cinese. Oggi si è confidato ai microfoni della FISI ragguagliando i tifosi sulle proprie sensazioni: “Da quando siamo arrivati abbiamo fatto due giorni di allenamento, poi un giorno di pausa e altri due giorni di training”. “Oggi ho riposato, sabato ci sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio lo scivivrà una delle pagine olimpiche più interessanti con ilmaschile. Sul pendio di Yanqing tutti a caccia di Marco Odermatt, sovrano assoluto della stagione e grande favorito nella gara tra le porte strette. Per l’Italia speranze di podio affidate al vice Campione del MondoDe, sbarcato a Pechino in condizioni non ottimali ma comunque fiducioso sul buon esito della sua Olimpiade. Il trentunenne di Cles era incappato in una brutta caduta neldi Wengen a poche settimane dalla trasferta cinese. Oggi si è confidato ai microfoni della FISI ragguagliando i tifosi sulle proprie sensazioni: “Da quando siamo arrivati abbiamo fatto due giorni di allenamento, poi un giorno di pausa e altri due giorni di training”. “Oggi ho riposato, sabato ci sarà ...

