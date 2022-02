Sci alpino, l’Italia schiera due slalomisti…in gigante! Vinatzer e Sala affiancano De Aliprandini: i loro precedenti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domenica si disputerà il gigante maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. l’Italia punta moltissimo su Luca De Aliprandini, argento mondiale in carica, che si presenta al cancelletto di partenza con ambizioni importanti e con l’obiettivo di mettersi al collo anche una medaglia olimpica. Sarà, però, una squadra azzurra a tre punte, visto che insieme al nativo di Cles ci saranno anche due nomi a sorpresa. Il contingente ristretto (solo setti atleti a disposizione) ha portato i tecnici azzurri a prendere in considerazione anche Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Entrambi non hanno grandi velleità di risultati e c’è più la possibilità di rompere il ghiaccio in questi Giochi e cominciare ad assaggiare la neve cinese in vista della loro gara. I risultati in Coppa del Mondo in gigante sia di ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domenica si disputerà il gigante maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022.punta moltissimo su Luca De, argento mondiale in carica, che si presenta al cancelletto di partenza con ambizioni importanti e con l’obiettivo di mettersi al collo anche una medaglia olimpica. Sarà, però, una squadra azzurra a tre punte, visto che insieme al nativo di Cles ci saranno anche due nomi a sorpresa. Il contingente ristretto (solo setti atleti a disposizione) ha portato i tecnici azzurri a prendere in considerazione anche Alexe Tommaso. Entrambi non hanno grandi velleità di risultati e c’è più la possibilità di rompere il ghiaccio in questi Giochi e cominciare ad assaggiare la neve cinese in vista dellagara. I risultati in Coppa del Mondo in gigante sia di ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - RaiDue : ? La mattinata prosegue con lo spettacolo delle #OlimpiadiRai: ?? Dalle 8.00 la diretta dello Sci Alpino 15 km uom… - News24_it : LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vince Gut-Behrami, Brignone e Curtoni lontane. 'Pista trop… -