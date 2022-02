Sci alpino | l’Italia farà meglio in discesa con le sorelle Delago E Sofia Goggia…

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il superG femminile ha purtroppo regalato aluna delle grandi delusioni delle Olimpiadi di Pechino 2022, ma il pensiero va già alla prossima gara, lalibera, nella quale il copione potrebbe essere decisamente differente. Se in supergigante il tracciato non si sposava assolutamente con le caratteristiche delle azzurre, diverso è il caso in, dove al cancelletto di partenza si presenteranno lee si speraGoggia. Chiaramente il destino delè legato molto a quale decisione prenderà la bergamasca. Da domani cominceranno le prove cronometrate e Goggia è obbligata a prendere il via almeno ad una di queste. Il ginocchio crea ancora qualche problema, ma la sensazione è quella che la campionessa olimpica in carica possa ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - TargatoCN : Sci alpino femminile, Pechino 2022: Lara Gut-Behrami vince il superG, azzurre lontane dal podio - UBrignone : RT @sportmediaset: Pechino 2022, sci alpino: Gut-Behrami vince l'oro nel #superG femminile, delusione Italia. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Giornata no ai Giochi di Pechino per le azzurre dello. Con Sofia Goggia assente e a caccia del recupero almeno per la discesa libera (oggi riposo, domani al via le prime prove), il superG olimpico si chiude senza lampi per l'Italia: Federica ...... oltre alle numerose attività che continuano ad animare l'intero arcoper chi ha voglia di ... si può ancora approfittare di "Ski&Wellness", la promozione che abbina alloun momento di relax ...Entrambe sono tra le migliori al mondo quando si parla di scorrevolezza e di far correre lo sci anche sui tratti di piano. Una qualità davvero fenomenale per le due gardenesi, che possono davvero ...Ne parlano anche altri media Fede non fa la differenza nel supergigante olimpico dove più che la tecnica serve far scorrere gli sci e trovare velocità e pendenza anche dove non c’è. (La Repubblica) ...