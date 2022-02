Sci alpino, l’Italia domina la stagione in superG ma alle Olimpiadi… Le azzurre hanno vinto la Coppa del Mondo: Brignone-Curtoni-Goggia (Di venerdì 11 febbraio 2022) l’Italia si lecca le ferite dopo il superG femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lungo un pendio troppo semplice come quello di Yanqing, le azzurre non sono riuscite a essere protagoniste e a battagliare per le posizioni di vertice. Federica Brignone si è dovuta accontentare del settimo posto, mentre Elena Curtoni ha terminato in decima piazza. Risultati lontani dalle aspettative per una Nazionale che ha dominato in questa specialità nell’arco dell’intera stagione. Federica Brignone si trova in testa alla classifica di Coppa del Mondo con 477 punti all’attivo. La valdostana ha vinto ben tre gare (St. Moritz, Zauchensee, Garmisch) e precede di 103 ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)si lecca le ferite dopo ilfemminileOlimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lungo un pendio troppo semplice come quello di Yanqing, lenon sono riuscite a essere protagoniste e a battagliare per le posizioni di vertice. Federicasi è dovuta accontentare del settimo posto, mentre Elenaha terminato in decima piazza. Risultati lontani daspettative per una Nazionale che hato in questa specialità nell’arco dell’intera. Federicasi trova in testa alla classifica didelcon 477 punti all’attivo. La valdostana haben tre gare (St. Moritz, Zauchensee, Garmisch) e precede di 103 ...

