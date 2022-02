Sci alpino, Lara Gut-Behrami: “Temevo di finire quarta, o magari seconda per due centesimi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo nove gare olimpiche Lara Gut-Behrami è riuscita a sfatare la maledizione della rassegna quadriennale imponendosi nel superG di Yanqing. Vittoria abbastanza agevole quella raggiunta dalla rossocrociata, prima al traguardo davanti all’austriaca Mirjam Puchner e alla connazionale Michelle Gisin. Un fiume di emozioni ha travolto la trentenne nata a Sorengo dopo il trionfo e come racconta lei stessa all’emittente svizzera RSI la gioia è ancora da metabolizzare: “Adesso è tutto un po’ confuso. Prima c’è stata la tensione della gara, poi la tensione al traguardo. La pista era più facile da sciare di quanto avevamo visto in precedenza e pensavo di non aver fatto abbastanza, Temevo di finire quarta o magari seconda per due centesimi”. Sci ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo nove gare olimpicheGut-è riuscita a sfatare la maledizione della rassegna quadriennale imponendosi nel superG di Yanqing. Vittoria abbastanza agevole quella raggiunta dalla rossocrociata, prima al traguardo davanti all’austriaca Mirjam Puchner e alla connazionale Michelle Gisin. Un fiume di emozioni ha travolto la trentenne nata a Sorengo dopo il trionfo e come racconta lei stessa all’emittente svizzera RSI la gioia è ancora da metabolizzare: “Adesso è tutto un po’ confuso. Prima c’è stata la tensione della gara, poi la tensione al traguardo. La pista era più facile da sciare di quanto avevamo visto in precedenza e pensavo di non aver fatto abbastanza,diper due”. Sci ...

