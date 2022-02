Sci alpino, italiane dominanti in Coppa del Mondo, inermi alle Olimpiadi. Due mondi agli antipodi (Di venerdì 11 febbraio 2022) La classifica di Coppa del Mondo di superG recita: prima Federica Brignone con 477 punti, seconda Elena Curtoni con 374, terza Sofia Goggia a 322. A due gare dal termine l’Italia è già certa di aver vinto la sfera di cristallo di specialità. Eppure oggi, a nostro avviso, ma non solo, le azzurre non erano favorite nella gara olimpica e, non a caso, sono rimaste ben distanti dal podio: com’è possibile? Coppa del Mondo e Olimpiadi sono due mondi agli antipodi, senza dimenticare che il superG, ancor più di altre discipline, dipende molto dalle piste e dal tipo di tracciatura. Durante la stagione Federica Brignone ha vinto a St. Moritz, Zauchensee e Garmisch, piste davvero impegnative sotto il profilo tecnico, che avvantaggiano le sciatrici ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) La classifica dideldi superG recita: prima Federica Brignone con 477 punti, seconda Elena Curtoni con 374, terza Sofia Goggia a 322. A due gare dal termine l’Italia è già certa di aver vinto la sfera di cristallo di specialità. Eppure oggi, a nostro avviso, ma non solo, le azzurre non erano favorite nella gara olimpica e, non a caso, sono rimaste ben distanti dal podio: com’è possibile?delsono due, senza dimenticare che il superG, ancor più di altre discipline, dipende molto dpiste e dal tipo di tracciatura. Durante la stagione Federica Brignone ha vinto a St. Moritz, Zauchensee e Garmisch, piste davvero impegnative sotto il profilo tecnico, che avvantaggiano le sciatrici ...

