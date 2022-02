Sci alpino, Federica Brignone: “Pista e tracciato banali, così mi difendo, ma non sono la migliore” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tanta delusione ma poche recriminazioni nel superG olimpico femminile. Complice un tracciato semplicissimo, ai limiti dell’imbarazzante dato che due terzi di Pista erano di puro scorrimento, le azzurre non riescono a confermare i valori messi in campo nella stagione di Coppa del Mondo e chiudono lontane dal podio. L’elvetica Lara Gut-Behrami, degna vincitrice, ha preceduto l’austriaca Mirjam Puchner e la connazionale Michelle Gisin. Federica Brignone dall’alto della sua esperienza aveva compreso subito che le chances di vittoria sarebbero state risicatissime su un pendo del genere: “Già ieri dopo la sciata in Pista ci ero rimasta un po’ male – racconta alla Rai dopo la gara – non partendo dall’alto il tracciato era banale, credevo si andasse più veloce ma già quando ho visto le prime ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tanta delusione ma poche recriminazioni nel superG olimpico femminile. Complice unsemplicissimo, ai limiti dell’imbarazzante dato che due terzi dierano di puro scorrimento, le azzurre non riescono a confermare i valori messi in campo nella stagione di Coppa del Mondo e chiudono lontane dal podio. L’elvetica Lara Gut-Behrami, degna vincitrice, ha preceduto l’austriaca Mirjam Puchner e la connazionale Michelle Gisin.dall’alto della sua esperienza aveva compreso subito che le chances di vittoria sarebbero state risicatissime su un pendo del genere: “Già ieri dopo la sciata inci ero rimasta un po’ male – racconta alla Rai dopo la gara – non partendo dall’alto ilera banale, credevo si andasse più veloce ma già quando ho visto le prime ...

