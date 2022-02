Sci alpino, Elena Curtoni: “La pista era più facile di quello che ci aspettavamo. Ora penso alla discesa” (Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è tanta amarezza nelle parole a fine gara per Elena Curtoni. L’azzurra attendeva il superG olimpico con ambizioni da podio vista la stagione di Coppa del Mondo ed il decimo posto finale lascia tanto amaro in bocca: “Si sa bene che in queste gare ciò che conta sono le medaglie. Ci ho messo il cuore, ci tenevo tanto e non è andata come volevo. Ci ho provato ma le gare di sci sono crudeli, questa più delle altre”. Senza alcun dubbio il tracciato non ha aiutato le azzurre, penalizzate da una pista molto semplice con un piano finale che poco si adattava alle caratteristiche di Curtoni e compagne: “La pista era facile, più di quello che ci aspettavamo. Sono partita attaccando, ma ho iniziato a perdere già nella parte centrale, dove la Gut ha fatto la ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è tanta amarezza nelle parole a fine gara per. L’azzurra attendeva il superG olimpico con ambizioni da podio vista la stagione di Coppa del Mondo ed il decimo posto finale lascia tanto amaro in bocca: “Si sa bene che in queste gare ciò che conta sono le medaglie. Ci ho messo il cuore, ci tenevo tanto e non è andata come volevo. Ci ho provato ma le gare di sci sono crudeli, questa più delle altre”. Senza alcun dubbio il tracciato non ha aiutato le azzurre, penalizzate da unamolto semplice con un piano finale che poco si adattava alle caratteristiche die compagne: “Laera, più diche ci. Sono partita attaccando, ma ho iniziato a perdere già nella parte centrale, dove la Gut ha fatto la ...

