Sci alpino, Coppa Europa 2022: Stefan Babinsky vince il superG di Kvitfjell, lontani gli italiani (Di venerdì 11 febbraio 2022) Stefan Babinsky ha fatto suo il superG di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. Sul pendio scandinavo l’austriaco (partito con il pettorale numero 33) ha centrato il successo con il tempo di 1:11,68, precedendo per 13 centesimi il canadese Cameron Alexander, mentre completa il podio l’austriaco Daniel Danklmaier distante 19. Quarta posizione per il canadese Jeffrey Read a 32 centesimi, mentre è quinto l’ennesimo austriaco, Christoph Krenn, a 60 centesimi. Sesta posizione per lo svizzero Thomas Tumler con un distacco di 61 centesimi, quindi settimo l’austriaco Andreas Ploner a 71. Ottavi e noni gli elvetici Franjo Von Allmen e Gilles Roulin distanti, rispettivamente, 72 e 77 centesimi, quindi completa la ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha fatto suo ildi(Norvegia) valevole per ladi scimaschile 2021-. Sul pendio scandinavo l’austriaco (partito con il pettorale numero 33) ha centrato il successo con il tempo di 1:11,68, precedendo per 13 centesimi il canadese Cameron Alexander, mentre completa il podio l’austriaco Daniel Danklmaier distante 19. Quarta posizione per il canadese Jeffrey Read a 32 centesimi, mentre è quinto l’ennesimo austriaco, Christoph Krenn, a 60 centesimi. Sesta posizione per lo svizzero Thomas Tumler con un distacco di 61 centesimi, quindi settimo l’austriaco Andreas Ploner a 71. Ottavi e noni gli elvetici Franjo Von Allmen e Gilles Roulin distanti, rispettivamente, 72 e 77 centesimi, quindi completa la ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - OA_Sport : #Sci alpino, Coppa Europa 2022: Stefan Babinsky vince il superG di Kvitfjell, lontani gli italiani #SkiAlpin - Sandrino_14 : Si salvano Constantini e Sighel con 22 anni. Anche tra i non medagliati mi pare che la media età sia altissima. Poc… -