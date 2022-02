Santa Rita da Cascia, anche un Monastero può avere successo sui social (Di venerdì 11 febbraio 2022) Santa Rita è la patrona del piccolo Comune di Cascia in provincia di Perugia, luogo dove sorge il Monastero a lei dedicato. Ogni anno, in preparazione della giornata dedicata alla Santa, viene organizzata una serie d’incontri atti a coinvolgere la comunità nella riflessione e nella preghiera, noti come “I Giovedì di Santa Rita”. Un evento tradizionale, che comincia a febbraio per poi culminare il 22 maggio nel giorno di festa consacrato alla donna protettrice delle cause perse. Da Facebook a Instagram, le attività social del Monastero di Santa Rita Quest’anno però c’è una novità: tutti i giovedì, infatti, ciascun devoto, proveniente da qualsiasi parte d’Italia o del mondo, potrà collegarsi con la ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022)è la patrona del piccolo Comune diin provincia di Perugia, luogo dove sorge ila lei dedicato. Ogni anno, in preparazione della giornata dedicata alla, viene organizzata una serie d’incontri atti a coinvolgere la comunità nella riflessione e nella preghiera, noti come “I Giovedì di”. Un evento tradizionale, che comincia a febbraio per poi culminare il 22 maggio nel giorno di festa consacrato alla donna protettrice delle cause perse. Da Facebook a Instagram, le attivitàdeldiQuest’anno però c’è una novità: tutti i giovedì, infatti, ciascun devoto, proveniente da qualsiasi parte d’Italia o del mondo, potrà collegarsi con la ...

