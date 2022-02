Sanità, oltre 640 milioni per la Puglia È quanto emerso nel corso di un'audizione congiunta delle commissioni consiliari Programmazione e Sanità. Sono i fondi del Piano nazionale di ripersa e resilienza. (Di venerdì 11 febbraio 2022) oltre 640 milioni di euro per la Sanità pugliese. È quanto emerso nel corso di un’audizione congiunta delle commissioni consiliari Programmazione e Salute, presiedute rispettivamente da Fabiano Amati e Mauro Vizzino, convocata per discutere delle proposte della Regione sull’utilizzo dei fondi previsti dal governo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «177 milioni» saranno destinati «alle case di comunità- si legge in una nota del Consiglio -; 7 milioni alle centrali operative territoriali; 2,8 milioni di euro alle ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 11 febbraio 2022)640di euro per lapugliese. Èneldi un’e Salute, presiedute rispettivamente da Fabiano Amati e Mauro Vizzino, convocata per discutereproposte della Regione sull’utilizzo deiprevisti dal governo nell’ambito deldi ripresa e. «177» saranno destinati «alle case di comunità- si legge in una nota del Consiglio -; 7alle centrali operative territoriali; 2,8di euro alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità oltre Approvato il piano delle strutture sanitarie di prossimità: al Vco circa 13, 3 milioni di euro ... attraverso strutture intermedie come Case e Ospedali di comunità, oltre che Centrali operative territoriali, con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che ...

Alla Regione Piemonte 214 milioni per Case e Ospedali di comunità TORINO. Sanità e rete territoriale: la giunta regionale ha approvato il piano di localizzazione di 91 Case ... Nuovo modello "Si tratta complessivamente di un investimento di oltre 430 milioni " spiega l'...

