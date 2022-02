Sanità, Associazioni “Sì ai nuovi Lea, no al tariffario” (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sì ai nuovi Livelli di assistenza ma no all’ipotesi di riduzione delle tariffe preesistenti, che il Governo vuole adottare”. E’ la posizione di Aiop, Aris, Andiar, Ansoc, Federanisap, Federbiologi, FederLab, Sbv, Snr, Cic, Sicop che in una nota congiunta spiegano: “Auspichiamo una rapida approvazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza, che attendiamo da oltre sei anni e che sono indispensabili per dare, finalmente, una risposta compiuta alle domanda di salute dei cittadini ma, allo stesso tempo, diciamo no al tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, che prevede riduzioni fino all’80% che avrebbe effetti fortemente negativi sulla qualità prestazioni offerte”.Le stesse Associazioni ribadiscono che “l’approvazione dei Lea è indispensabile per garantire il diritto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sì aiLivelli di assistenza ma no all’ipotesi di riduzione delle tariffe preesistenti, che il Governo vuole adottare”. E’ la posizione di Aiop, Aris, Andiar, Ansoc, Federanisap, Federbiologi, FederLab, Sbv, Snr, Cic, Sicop che in una nota congiunta spiegano: “Auspichiamo una rapida approvazione deiLivelli essenziali di assistenza, che attendiamo da oltre sei anni e che sono indispensabili per dare, finalmente, una risposta compiuta alle domanda di salute dei cittadini ma, allo stesso tempo, diciamo no aldell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, che prevede riduzioni fino all’80% che avrebbe effetti fortemente negativi sulla qualità prestazioni offerte”.Le stesseribadiscono che “l’approvazione dei Lea è indispensabile per garantire il diritto ...

