Sangue No vax per il figlio, parla il padre: "Non pensavamo che ci avrebbero tolto la potestà di genitori"

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai coniugi del Modenese che, per motivi religiosi, vogliono solo Sangue No vax per il figlio: il bambino, ...

