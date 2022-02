Sangue infetto al San Camillo | pensionato risarcito dopo 42 anni Avrà 350mila euro

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L'uomo era stato emotrasfusoun intervento chirurgico di protesi aortica, e, per effetto di quella trasfusione, contrasse l'infezione da Hcv epatite virale di tipo C

Le tipologie di trasmissione sono principalmente ilo i corpi fluidi come lo sperma e i liquidi vaginali. La maggior parte dei casi guarisce con una acquisizione dell'immunità, ma l'...... bisognoso di trasfusione, i genitori si sono opposti al prelievo dida un soggetto vaccinato contro il Covid - 19, evidentemente ritenendo che che talefosseo avvelenato. La ...Un pensionato napoletano risarcito per una trasfusione con sangue infetto nel 1979 al San Camillo di Roma. Lo Stato dovrà pagare 350mila euro a un uomo di Torre del Greco per una vicenda di ...Lo Stato dovrà pagare 350mila euro a un pensionato di Torre del Greco che 42 anni fa era stato sottoposto a trasfusioni di sangue infetto. A stabilirlo è stata la VIII sezione del Tar Campania che con ...