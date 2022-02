San Valentino, vibratori e sex toy-gioiello: ecco i consigli di Gwyneth Paltrow e quanto costano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era già accaduto per Natale, ora anche per San Valentino Gwyneth Paltrow sta offrendo alcuni suggerimenti per i regali da fare (a se stessi o al proprio partner). Come riportato dal Daily Mail, attraverso il suo sito di benessere e lifestyle Goop, Paltrow ha stilato una lunghissima lista di idee regalo ‘hot’. Tra questi il vibratore Nova 2 e l’anello vibrante Pivot che insieme compongono il Date Night Set di We Vibe. Si tratta di vibratori che possono essere controllati anche tramite app. E ancora Lora di Carlo, marchio di sex toys molto particolari, studiati per replicare il più possibile la sensazione del tocco umano, propone un Plug vibrante adatto a tutti i generi e tratti anatomici. Attraverso un sistema autoriscaldante aiuta a rilassare i muscoli e può essere utilizzato per stimolare il punto G, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era già accaduto per Natale, ora anche per Sansta offrendo alcuni suggerimenti per i regali da fare (a se stessi o al proprio partner). Come riportato dal Daily Mail, attraverso il suo sito di benessere e lifestyle Goop,ha stilato una lunghissima lista di idee regalo ‘hot’. Tra questi il vibratore Nova 2 e l’anello vibrante Pivot che insieme compongono il Date Night Set di We Vibe. Si tratta diche possono essere controllati anche tramite app. E ancora Lora di Carlo, marchio di sex toys molto particolari, studiati per replicare il più possibile la sensazione del tocco umano, propone un Plug vibrante adatto a tutti i generi e tratti anatomici. Attraverso un sistema autoriscaldante aiuta a rilassare i muscoli e può essere utilizzato per stimolare il punto G, ...

